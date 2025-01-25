حسين خوجلي يكتب: وأخيراً عادت الخرطوم لمواكب النضال والجمال

وأخيراً أرسل سلاح الإشارة الافادة للقيادة، وأعلنت السيادة تحرير الخرطوم الكبرياء، والجزيرة الصمود، والنيل الأبيض الشرف الباذخ، وكردفان المتعالية أبداً على الجراح، ودارفور التاريخ والجسارة، والشمال حيث تضئ منظومة القيم والعقيدة، والشرق حيث تولد الشمس والبحر والحضارات، والنيل الأزرق حيث تشرق القلوب والجباه بالاعتداد والمهابة.

وعاد السودان إلى رحاب الوحدة والترحيب، وضجت أفريقيا والعالم العربي والعالم أجمع والأكوان والانسانية جمعاء بعودة هذا الوطن الجميل النبيل إضافة لقيم الحق والخير والسلام والجمال.

وبين يدي هذا اليوم الأغر انفتح باب الغناء من جديد فكان هذا المسدار الذي سيكمله الرائعون من شعراء هذا الشعب الصابر الصامد، والبقية تأتي بتسجيل صوتي مرتقب أرجو من كل قلبي أن يملأ الدنيا ويشغل الناس.

شاطي النيل نضيف طلق البخور والندْ

والخاين هرب خاف الحبل والشدْ

جيش العزة ود العزة ساعة العزة فات الحدْ

وقايده العاتي داس الواطي والمتواطي والقحاطي والمرتد

حسين خوجلي