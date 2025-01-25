كتب العميد ركن: عمر عبدالرحمن عمر باشري

احد ابطال معركة الكرامة قائد اللواء 21 كبكابية – 15 ابريل 2023م

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد

بعد أن تم فتح طريق القيادة العامة وسلاح الإشارة وفك الحصار آن الأوان ليعرف الجميع قصص الثبات الأسطوري لرجال تحملوا قرابة العامين ما تنوء الجبال عن حمله وصبروا وصمدوا تحت نيران العدو الغادر الغاشم.. كانوا قلة قليلة بحسابات الدنيا والمنطق.. لكنهم كثر بحسابات الثبات والشجاعة والصبر والعزيمة والإقدام.. استشهد من استشهد منهم وأصيب من أصيب.. ليسطروا بدمائهم لوحة فريدة لجيش عظيم اسمه الجيش السوداني.. وجندي شامخ اسمه الجندي السوداني…

قصص ستروى عن جرحى ظلوا تحت الحصار وهدير المدافع.. بعضهم بترت أعضاؤه والبعض الآخر أصيب بالشلل فكان إخوتهم في الموعد خدمةً لهم طيلة هذه المدة الطويلة.. قاموا بكل الواجب وأكثر تجاه إخوانهم المصابين بلا كلل أو ملل.. والبعض الآخر من أصحاب الأمراض المزمنة تحملوا ما لا يمكن تخيله في ظل نقص الغذاء والدواء بل وحتي الماء أحيانا.. تحملوا كل الضغط النفسي الرهيب وهم بعيدون عن أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم.. يحملون هم الوطن قبل همهم الخاص.. لله درهم.. كل قواميس اللغة لن توفيكم حقكم ومستحقكم يامن أفشلتم مخطط تمزيق واحتلال السودان منذ اليوم الأول.. بل ومنذ الوهلة الأولى..

سيسمع الشعب السوداني الصابر بل وكل العالم منذ اليوم فصاعداً حكايات لا تصدق وقصص لم تروى من قبل وبطولات أسطورية سطرها أبطال القيادة العامة وسلاح الإشارة ليظل علم السودان عالياً خفاقاً يجاوره علم القيادة العامة بشعاره (الله.. الوطن)؛ ونبشر الشعب السودان بتواصل الانتصارات في كافة الميادين وستتوالى البشريات بإذن الله..