الجيش خدع المليشيا في معركة العبور؛ عبر إلى بحرى والخرطوم في نفس الوقت، وبدا وكأنه سيحاول التقدم نحو القيادة العامة عبر محور المقرن. كلنا انتظرنا لبعض الوقت إلتقاء جيش المقرن بجيش القيادة العامة عبر السوق العربي، والمليشيا حشدت قوات في جبهة المقرن.

ولكن يبدو أن التقدم عبر بحري كان الخيار الأفضل رغم فارق المسافة الكبير من كبري الحلفايا إلى سلاح الإشارة بالمقارنة مع المسافة من المقرن إلى القيادة العامة.

لا أعرف هل هي خديعة أم مرونة في الخطة، ولكن المؤكد أن الجيش قام بتشتيت تركيز المليشيا بفتحه لعدة محاور بشكل متزامن ومحور المقرن نجح في تعطيل جزء مقدر من قوة المليشيا.

الأمر المحير فعلا هو هل كان الجيش جادا في محاولاته الأولى للتقدم في بحري بمتحرك واحد في بداية الحرب؟ محاولات عديدة فاشلة تبدو الآن كمحاولات عديمة المعنى وغير إحترافية. لماذا قام بها الجيش؟

حليم عباس

