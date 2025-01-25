هيئة العمليات والعمل الخاص بجهاز المخابرات العامة السوداني: أسطورة بطولات في معركة الكرامة

لطالما ارتبط اسم جهاز المخابرات العامة السوداني بالقوة والاحترافية، فقد أسس على قيم الولاء للوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره في وجه كل التحديات الداخلية والخارجية. ولكن في معركة الكرامة الأخيرة، حيث واجه السودان واحدة من أخطر المؤامرات في تاريخه الحديث، أظهر جهاز المخابرات العامة، وخصوصًا هيئة العمليات والعمل الخاص، كفاءة وشجاعة غير مسبوقة، جعلته محط إعجاب الداخل والخارج.

معركة الكرامة: وقفة الشرف أمام التمرد

خلال المواجهة ضد قوات الدعم السريع، التي شكلت تهديدًا خطيرًا لوحدة واستقرار السودان، كانت هيئة العمليات والعمل الخاص في طليعة المدافعين عن سيادة البلاد. لقد كانت هذه الهيئة الدرع الواقي للقوات المسلحة السودانية، تؤازرها في أصعب اللحظات، مقدمة تضحيات جسيمة في سبيل إجهاض مخطط دولي خطير استهدف السودان وثرواته.

لم تكن هذه التضحيات مجرد أداء لواجب عسكري، بل تجلت فيها عزيمة الرجال من ضباط وجنود، الذين اختاروا وضع حياتهم على المحك في سبيل الوطن. أظهر هؤلاء الأبطال إرادة فولاذية وشجاعة لا تعرف الانكسار، مسطرين أروع ملاحم الفداء في الميدان.

في لحظات المواجهة الشرسة، حيث كانت النيران مشتعلة والخطر محدقًا، برهن أفراد الهيئة أن الدفاع عن السودان ليس مجرد وظيفة، بل رسالة سامية تستحق التضحية بالروح. كان إصرارهم على الثبات والصمود سببًا رئيسيًا في دحر مخططات التمرد المدعومة إقليمياً ودولياً، واستعادة السيطرة في أكثر اللحظات حرجًا.

إنجازات هيئة العمليات في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الدولية

لا تقتصر إنجازات هيئة العمليات على معركة الكرامة فقط، بل تمتد لسنوات طويلة من العمل الاستخباراتي الاحترافي الذي جعل جهاز المخابرات العامة السوداني يحتل المرتبة الأولى إفريقياً وعربياً، والسابعة عالمياً في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية.

لقد أثبت أفراد الهيئة قدرتهم على التعامل مع التحديات الأمنية الكبرى من خلال التدريب العالي والجاهزية التامة. فبفضل برامج التأهيل المكثفة التي تتبناها الهيئة، استطاعت أن تصد العديد من الهجمات الإرهابية، وتفشل مخططات دولية كبرى كانت تستهدف زعزعة استقرار السودان.

هيئة العمليات: رمز التضحية والبطولة

إن ما يجعل هيئة العمليات والعمل الخاص مميزة هو إيمان أفرادها العميق بقيمة الوطن واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل أمنه. لقد أظهرت الهيئة أن حب الوطن ليس شعارات، بل فعل يتجلى في ساحات الوغى، حيث واجه أفرادها الموت بشجاعة نادرة وإصرار لا يلين.

معركة الكرامة ليست سوى فصل من فصول البطولة التي سطرها هؤلاء الرجال. لقد قدموا شهداء وجرحى، ورفعوا راية السودان عالية، رافعين شعار “السودان أولاً”.

إشادة دولية بكفاءة جهاز المخابرات السوداني

لم يقتصر الإعجاب بجهود هيئة العمليات على الداخل السوداني فقط، بل حازت إنجازاتها على إشادة دولية واسعة. فقد وصفتها تقارير أمنية عالمية بأنها واحدة من أكثر الوحدات الأمنية احترافية في إفريقيا والعالم العربي، وأحد أبرز الأجهزة التي تتمتع بقدرة عالية على مواجهة التحديات العابرة للحدود، بفضل تكامل الأدوار بين فروع الجهاز واحترافية أفراده.

ختامًا: رسالة تقدير ووفاء

إن الشعب السوداني يدين بالكثير لهيئة العمليات والعمل الخاص في جهاز المخابرات العامة. فقد أثبتوا أنهم ليسوا مجرد أفراد ينفذون واجبهم، بل رجال يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى السودان حرًا، عزيزًا، وآمنًا.

تظل عزيمة الرجال في هيئة العمليات نموذجًا حيًا لما يمكن أن تحققه الإرادة الوطنية حين تتحد مع التضحية والشجاعة. معركة الكرامة ستظل شاهدة على صمود السودان في وجه واحدة من أخطر المؤامرات في تاريخه، وستبقى هيئة العمليات رمزًا للشجاعة والتضحية، ودرعًا يذود عن حياض الوطن أمام أي تهديد داخلي أو خارجي.

عاش السودان حرًا مستقلًا، وعاشت هيئة العمليات رمزًا للشرف والبطولة.

*بقلم الدكتور/ حسن عبدالرحيم حسن الزبير (أبوعجاج)*