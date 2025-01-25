اليوم بحقٍّ عرفتُ معنى: “الله أكبر”!

تآمر علينا الداخل والخارج، وحُرمنا الدواء والغذاء، ومُنعت عنّا الذخيرة والسلاح، وأُضطهد أبناءنا في القرى البعيدة، دُمّرت مُدننا ومقدّرات دولتنا، أُحرقت الزروع والأسواق، وبيعت نساءنا الحرائر سبايا في أسواق الرقّ والعبيد، وصمد كبارنا وأطفالنا تحت القصف والحصار، وقايض سفلة القوم شرف بلدنا نظير الدولار والدراهم. حاربنا العالم كله بلا أدنى رحمةٍ وسخّر كافة الإمكانيات لتركيع شعبنا.. وأخذ اللهُ من دماء أبنائنا الأطهار مهرًا للكرامة.

واليوم بحقٍّ عرفتُ معنى: “الله أكبر”!

أضيئ يا شعلة المصفاة العالية.. أضيئ يا كُل قلبي وفؤادي

محمد أحمد عبد السلام