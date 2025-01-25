هل أدرك الجنجويد الآن الفارق الشاسع بين الكلية الحربية والخلا ؟ هل علموا ان الإرادة أهم من القدرة واقوي من السلاح؟

وان المقاتل الذي يحمل قضية بين جنبيه سيهزم لا محالة من كانت قضيته الشفشفة والاغتصاب ؟!

وهل علم حلفاءهم السياسين ومموليهم ومن خلفهم ان الشعب السوداني يموت ولا يقبل المذلة ؟!

لم يكن الامر ملتبسا بل كان واضحاً حد البداهة ولكنهم اعمياء البصيرة ،ضعفاء الفهم ، لا ينتمون لهذا الشعب ولا يعرفونه لولا ذلك لما ظنوا ولو لوهلة ان بإمكانهم إخضاع المارد .

نحن باقون وهذه الارض لنا 🇸🇩❤️✌️

Suzy Khalil