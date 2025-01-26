في مثل هذا اليوم 26 يناير 1885م إقتحمت قوات الثورة المهدية الخرطوم وقتل غردون باشا واليوم تعاني الخرطوم من احتلال وحرب خاضتها لحد كبير قبائل شاركت في إقتحام الخرطوم في 1885م.

المقارنة والمقاربة بين ما حدث في 1885م و2023م غير منطقية علما ومحاولة تجيير حيثيات ما حدث في 1885م لصالح تمرد 2023م غير سليم.

وبينما تثير حرب 2023م الجدل مجددا عن ضرورة قراءات جديدة لما حدث في 1885م فإن سيرة غردون باشا وسط قومه لم تتغير ويقومون بتعليم وتربية أبنائهم حتى اليوم على نمطه بجعله قدوة لهم يحتفلون به سنويا في مدرسة غردون التذكارية التي أفتتحت سنة 1885م ويصلون على روحه بل نجحوا قبل حرب 2023م بعام في تمجيده داخل متحف الخليفة عبد الله في أم درمان من خلال مساهمتهم في ترميم وتجديد المتحف وقاموا بتعليق صورته وموجز سيرته الذاتية المكتوبة بصياغة تمجيدية لا تذكر جرائمه في حكمدارياته الثلاثة بالسودان التركومصري.

#كمال_ حامد 👓