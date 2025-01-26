بابكر فيصل يكذب في سبيل الكسب السياسي

قبل شهرين اتهمت بابكر فيصل بانه كاذب إذ قال “أن د. الأقرع شيوعي.” وطلبت من الأستاذ بابكر أن يثبت أني انتميت للحزب الشيوعي السوداني يوما واحدا في حياتي. وان عجز عن إحضار دليل عليه أن يقبل أنه إنسان كاذب، يرمي مخالفيه بما ليس فيهم من أجل الكسب السياسي. ولو لم يصحح المعلومة يكون كذاب يصر علي الكذب. وعبت عليه مواجهة الحجة بالفبركة كأنه مخبر أمن من الدرجة الرابعة علي إستعداد لتلفيق تهمة الشيوعية ضد أي مخالف أو معتقل. هذا مع عدم وجود ما يشين في الإنتماء للحزب الشيوعي الذي أحترمه واتفق معه أحيانا واختلف أحيانا. حتي الآن لم يصحح بابكر فيصل كذبه حتي نغلق هذا الملف وهذا يعني إنه يكذب ويصر علي الكذب في سبيل الكسب السياسي.

معتصم اقرع