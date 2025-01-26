الجيش في يوم 26 سبتمبر الماضي قال تمت المرحلة الاولي اللي كانت عبارة عن عبور الجسور…

امس قال تمت المرحلة التانية.. ودي تم فيها تحرير جبل موية والدندر و السوكي وسنجة ومدني وتم فيها ايضا ربط الجيوش وفك حصار القيادة العامة والاشارة وربط الجيوش وتحرير مصفاة الجيلي..

نحن الان فعليا في المرحلة الثالثة وفي كل مرة الاهداف غير معلنة والحيز الزمني غير محدد.. لكن واضح انه كل مرحلة مرسومة بدقة وبتؤدي تلقائيا للمرحلة البعدها.

اعتقد انه في المرحلة الثالثة حيحصل اكمال ربط القوات لحدي سلاح المدرعات والتوغل في المقرن ونظافة منطقة الخرطوم المركزية واستلام جسري المنشية وسوبا ونظافة كل ولايتي الجزيرة والخرطوم.

النور صباح