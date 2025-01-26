يبدو أن التأثير الذي خلقه مشهد دخول الجيش للقيادة العامة أكبر من تأثير عشرات المتحركات.

دخول القيادة جعل أفراد المليشيا يشعرون بأن المعركة قد انتهت وأن الجيش انتصر بأكثر مما نشعر به نحن أو الجيش نفسه.

كان غبيا محاولة إنكار ذلك من المتحدث باسم المليشيا ومن قادة إعلامها، لأن إنكار الواضح جعل الجنود يفقدون الثقة في قيادتهم وفي إعلامهم كله، لقد أدركوا بأنهم يكذبون، فالجيش دخل القيادة بالفعل وأيضا حرر المصفاة. لقد كانت محاولة الإنكار الأغبى في الحرب والأكثر تكلفة للمليشيا.

حليم عباس