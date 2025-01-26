من أحاجي الحرب ( ١١٨١٣ ):

○ كتب: م. محمدصديق الشفيع

□□ اللّهم إني أشهدك بأن كل كلمة قلتها عن الفريق أول البرهان منذ ظهوره وأخطرها: ○ كأنما البرهان هو قائد ثالث الدعم السريع يوم 28 مايو 2019 وحتى:

○ شكوناك إلى الله إن خذلتنا يا البرهان في يوليو 2024م.

□ ثم بعدها بدا لي أن الرجل ليس كما كنت أظن، لم يكن لدي أي دافع سياسي ولا غيره إلا حبي لوطني وجيشه وخوفي عليهما، ثم جاءت هذه النهايات من تحرير جبل موية وحتى فك الحصار عن الإشارة والقيادة. □ فقد بت اليوم مطمئناً بأنه لولا ما بذل البرهان من مداراة وصبر وتحمل على جهالات قائد المليشيا الإجرامية لضاع السودان بأسره. □ وأنه-البرهان- قد خلص السودان من أكبر عصابة عسكرية/سياسية متمثلة في الجنجقحت .

وسيبقى الوطن وجيشه ثابتان في وجداننا نحالف ونخالف عليهما ونوالي ونعادي على بينةٍ من الأمر حتى نلقى الله بإذنه سبحانه.