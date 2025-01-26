هل هو هرووب أم إنسحاب منظم🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

إنسحاب بعض قوات المليشيا من مدينة الخرطوم وشرق النيل ⬛

🔳 منذ الأمس نتواصل مع الجنود المجهولين في شرق النيل ومدينة الخرطوم، لنتأكد من موضوع إنسحابات المليشيا.

🔘 كانت تصلنا المعلومات، والمعلومات تقول نعم هنالك إنسحابات كبيرة، ومكتب المراجعة والتدقيق لدينا، رأيه أن في الأمر مبالغة.

🔘 وأنا منحاز كالعادة للجنود المجهولين، فطبقنا مبدأ التطابق بالدبل، أي بمعني أن تسأل أربعة مصادر على الأقل من معلومة معينة في مكان واحد.

🔘 والنتيجة التي وصلنا إليها وهي مؤكدة، أن هنالك إنسحابات كبيرة للمليشيا من شرق النيل والحاج يوسف ومدينة الخرطوم.

🔘 ولكن من الملاحظ أن قوات المليشيا في الإرتكازات الأساسية، نقاط التماس مع قوات الجيش موجودة كلها ولم تنسحب نهائياً.

🔘 وقد يعود هذا لسببين، الأول، الذي يحدث إنسحاب منظم، والقوات التي في خطوط التماس في مكانها من أجل أن ينسحب الآخرين بأمان، الثاني، أن هذا إنسحاب غير منظم وهروب، ومن هم في خطوط التماس لايعلمون مايحدث من تطورات.

🟥 بغض النظر عن أي شئ … المهم المؤكد الآن … أن هنالك مجموعات من قوات المليشيا تنسحب فعلياً من شرق النيل ومن الخرطوم نحو جبل أولياء، والإنسحابات مستمرة ومتزايدة.

نتابع

محبة وسلام

#خال_الغلابة

محمد خليفة