انتصار تلو الآخر، الكثير من التضحيات، ومعارك مفصلية، وبطولاتٌ تُحفظ في التاريخ لتُدرس للأجيال القادمة.

فجر النور، فجر يومٍ ينهض فيه الوطن متكئًا على أبنائه!

رغم كل المآسي والأوجاع التي طرقت جميع أبوابنا، إلا أننا نبتسم ونفرح ونبارك، علّنا ننسى مُر الأيام، ودماء إخوتي كانت مهرًا غاليًا قُدم للسودان، عاش الوطن حرًا يرفرف علمه عاليًا في سماء الحرية …

عاشت قواتنا المسلحة شامخة كالجبال …

عاش اسود الصحراء القوات المشتركة …

والتحية إلى أبنائنا المستنفرين..وكل القوات النظامية

قدمت الروح فداءًا لهذه الحظة التاريخية التي نحتفي بها الان رغم ما قاسينا من مرار ، مازلنا صامدين وشامخين ، فلن تنحني امةٌ لا تعرف معنى لليأس ولا طريق له لقلوبها.