رأي ومقالات
عاشت قواتنا المسلحة شامخة كالجبال .. عاش اسود الصحراء القوات المشتركة
فجر النور، فجر يومٍ ينهض فيه الوطن متكئًا على أبنائه!
انتصار تلو الآخر، الكثير من التضحيات، ومعارك مفصلية، وبطولاتٌ تُحفظ في التاريخ لتُدرس للأجيال القادمة.
افرحي أمتي يا أمة الأمجادِ والماضي العريق!
افرحي وأخبري العالم أجمع من هم جنود الله، جند الوطن.
رغم كل المآسي والأوجاع التي طرقت جميع أبوابنا، إلا أننا نبتسم ونفرح ونبارك، علّنا ننسى مُر الأيام، ودماء إخوتي كانت مهرًا غاليًا قُدم للسودان، عاش الوطن حرًا يرفرف علمه عاليًا في سماء الحرية …
عاشت قواتنا المسلحة شامخة كالجبال …
عاش اسود الصحراء القوات المشتركة …
والتحية إلى أبنائنا المستنفرين..وكل القوات النظامية
قدمت الروح فداءًا لهذه الحظة التاريخية التي نحتفي بها الان رغم ما قاسينا من مرار ، مازلنا صامدين وشامخين ، فلن تنحني امةٌ لا تعرف معنى لليأس ولا طريق له لقلوبها.
فاشر الصمود
فاشر السلطان
يا أرض عز الرجال واهمين كل من أراد تدنيس أرضك اسحقي الجماجمَ وعلقيها على مشارف الحدود ، بخطٍ عريض هنا مقبرة الأندال ..تذاكر إلى السماء ذات البروج.
صمودُ وفخرِ ابطالٍ تدرس بطولاتهم للأجيال القادمة ، نساء حملن السلاح في يد والأخرى تحمل نور الشمس عنوانًاورمزًا للحرية ..فاشر الأمل والنور علمتنا دروسًا كثيرة، وجعلت من المستحيل حقيقة !
انت داخل حدقات العيون يا وطن
سلامٌ … وأمان… فالعدل ميزان.
*نور فجر*
بقلم: عبير نبيل محمد