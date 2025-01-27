المؤامرة لم تنته…

حنينيين أوي !!

وزير الخارجية البريطاني الأفريقي الأصل ديفيد لامي زار معسكر لاجئيين في أدري وأستخدم كلمة جيش Army في إدانة الإنتهاكات وتباكى على الفيتو الروسي وشمل التقرير صور شاحنات أغذية وتمويل إضافي وتكرار الكلام عن وقف إطلاق النار وحكومة يقودها مدنيين.

نفس الموال تكرره تشاتم هاوس ودوائر أكاديمية فرنسية مفاده أنه طالما العسكريين من الطرفين مصممين على مواصلة القتال وزيادة معاناة الشعب السوداني فإن الحل الوحيد هو تحالف مدنيين يقود إنهاء الحرب.

هؤلاء الناس حنينيين أوي .. حنينيين علينا أكثر من جيشنا … هو إذن سباق ضد الزمن وهم مصممين.

نصر من الله وفتح قريب.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#كمال_حامد 👓