أليس عيباً أن تسرقوا مراتب وملايات وشرابات وحلل وبتجازات؟ أليس عيباً أن تسرقوا سوق الخضروات والتوابل والبهارات ، أليس عيباً أن تنهبوا الملابس والبوكسرات، أليس فضيحة لكم أن تأكلوا أموال الحرام واليتامى والمدخرات وتطعموا بها أطفالكم، أليس عيباً أن تفرشوا بيوتكم بأثاث الغلابة والمغتربين والفقراء، أليس عيباً أن تجلسوا مع أطفالكم ونسائكم على سرائر وفراش الآخرين .

من أين جئتم وما هي جذوركم ومنبتكم؟ أن تكونوا بلا حياء ولا خجل فذلك هو عديم الأصل والشرف.

لن ننسى ولن نرحمكم.

مقاطع الفيديوهات التي توثق هروب الجنجويد بالمنهوبات التي سرقوها تؤكد أن وصف ملاقيط هو الوصف الدقيق لهؤلاء المرتزقة .

من أين جئتم وأي ثقافة تحملونها، حرامية ولصوص يتعجب الشيطان من دناءتكم

الجنجويد الذين هربوا من الخرطوم، لن تعودوا إليها ولن نترككم في الأماكن التي هربتم إليها. جنجويد الخارج لا عودة لكم عبر مطار أو ميناء. قوموا بتوفيق أوضاعكم للعودة عبر مطارات نيامي والكاميرون وانجمينا، فالولايات التي دنستموها لا تحلموا بأن تطأ أقدامكم فيها مرة أخرى .

والقاعدة الأساسية هي ” لن نرحمكم ” .

حسبو البيلي