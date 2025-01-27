الأيام القادمة ستشهد ازدحاماً عنيفاً على جسر جبل أولياء وقتالاً بين الهاربين فيما بينهم حول أولوية العبور

سينكمش الجنجويد هروباً نحو جبل أولياء مع وضع دفاعات من الجنوبيين في مناطق وسط الخرطوم لتأمين انسحاب آمن لقياداتهم الكبيرة. لن يستهدف الجيش كبري جبل أولياء في حالة تغير خط الإمداد فيه وانقطاع الدعم منه إلى داخل الخرطوم، إضافة إلى كونه “جسر ذهبي” للهروب والنجاة ..

المحظوظون من الجنجويد هم الذين سيهربون الآن لضمان عبورهم عبر الجسر، فالأيام القادمة ستشهد ازدحاماً عنيفاً على الجسر وقتالاً كبيراً بين الهاربين فيما بينهم حول أولوية العبور ..

وكما هو الحال في كل الحروب، يكون الفوج الأول الذي يهرب هو الفوج الناجي، أما الأفواج التالية فهي هدف واضح للطيران ونسور الجو. لذلك من أراد الهروب فعليه اللحاق بالفوج الأول من أبناء الامتيازات الجنجويدية، ومقاتلتهم على حقه في الهروب، قبل أن يتحول كبري جبل أولياء إلى جسر مسدود، يكون الخروج منه ممنوع والموجود فيه مقتول .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي

