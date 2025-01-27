المغادرة الطويلة..

ذكر شهود عيان أن اعداد كبيرة من أسر قادة مليشيا آل دقلو الارهابية غادرت منطقة شرق النيل إلى جبل اولياء ، بينما اشارت تقارير من دارفور إلى مغادرة اغلب عائلات قادة المليشيا مدينتى نيالا وزالنجى وتوجهوا إلى الجنينة ، وهى إشارة لمغادرة البلاد الى تشاد أو أى بلاد اخرى..

الأوضاع فى ولاية شرق دارفور شهدت توترات شديدة بسبب كثرة القتلى والمفقودين فى المجتمعات ، مما أدى إلى حالة غليان وتملل ومن الصعب على المليشيا وقادتها التوجه إلى هناك..

وفى مدينة نيالا تدهورت الظروف الأمنية ، مع هروب اعداد كبيرة من المستنفرين بالسيارات الجديدة دون المشاركة فى القتال واصبح من المعتاد وجود عشرات العربات المصفحة فى كل (دامرة)..

الواضح أن الأمور خرجت كلياً عن سيطرة المليشيا وقادتها وداعميها..

ابراهيم الصديق على