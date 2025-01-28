مخابرات بحري -مبنى ومعنى

*زيارة مهمة قامت بها قيادة الدولة لمبنى جهاز المخابرات ببحري والذي ظل صامدا كنقطة دفاع متقدمة عن سلاح الإشارة بفضل جسارة وشراسة تسعين رجلا من أبناء الجهاز والذين عرفوا طوال الفترة الماضية بكتيبة الموت والتى كان لها الدور المقدر في ثبات سلاح الإشارة*

*ظلت كتيبة الموت تقاوم بشراسة مذهلة نحو عامين وهي هدف مستمر لمليشيا الجنجويد والتى تحطمت كل محاولاتها على بوابة مبنى المخابرات في بحرى*

*لا يقل صمود مبنى المخابرات في بحرى عن صمود سلاح الإشارة والقيادة العامة والمدرعات ولقد تحمل هذا المبنى عبء الدفاع عن نفسه وعن غيره من المواقع الاستيراتجية في العاصمة*

*تسعون رجلا داخل مبنى المخابرات في بحري لكل منهم طوال الفترة الماضية حكاية مع الحياة وقصة للموت وستجد طريقها كلها غدا للتوثيق*

*التاريخ سوف يحفظ الأدوار الكبيرة لكتائب المخابرات العامة -العمليات-الصامدة دفاعا عن مواقعها وغيرها من المواقع الاستيراتجية للدولة والمتحركة لتحرير كثير من المناطق حد الشهادة التى نالها نفر من حملة الرتب العليا والرتب الدنيا*

*التاريخ سوف يحفظ إصابة الرائد فتح العليم الشوبلي على ربى سنار وسوف يحفظ التاريخ شهادة العميد عبدالعزيز محمد ابراهيم على أسوار مصفاة الجيلي وقبلهما وبينهما وبعدهما عشرات الحكايا للحياة مع عشرات قصص الشهادة*

*التاريخ سوف يحفظ كذلك أن الفريق مفضل-قائد الجهاز – كان ثالث ثلاثة من قيادات الدولة رفقة فريق أول عبدالفتاح البرهان وفريق ياسر العطا وهم يدخلون امس الخرطوم بالطول والعرض وكان مفضل من قبل أول مسؤول على مستوى الدولة يعود ام درمان من بورتسودان في زيارة كانت أقرب للإختراق من الإختبار*

*بكرى المدنى-تغطية الأحداث الجارية*