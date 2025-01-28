■ المليشيا تهرب من كل النواحي ..

■ في ناحية الحاج يوسف المايقوما من لفة 2 وحتي محطة ال30 خالية من المتمردين .. ومن تبقي من المتعاونين يواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية .. أغلقت نوافذ الإستارلنك أبوابها بسبب مغادرة أصحابها إلي ولاياتهم في دارفور وخاصة الضعين ونيالا ..المفارقة في الحاج يوسف صعوبة الحصول علي وسيلة سفر إلي الضعين والتي كان السفر إليها حتي وقتٍ قريب من محطة الوحدة سوق6 والآن تحول إلي محطة12 المايقوما ويتم الحجز بتسجيل الأسماء لموعد أدناه أسبوع !!

■ في حي الرياض بالخرطوم تم إخلاء الحراسات في عدد من المنازل بمربع9 .. وغادرت مجموعات من أقارب حميدتي الذين كانوا يسكنون بالرياض والمعمورة والمنشية ..

■ اختفي عدد من مستشاري حميدتي كانوا لوقتٍ قريب يتجولون علي مهلهم في الفلل الفاخرة شرق مسجد سيدة سنهوري..

■ حلة كوكو .. وكل المزارع القريبة منها والمطلة علي النيل خالية تماماً من العصابات وقادتهم الذين كانوا يقطنون منزل ومزرعة عبدالباسط حمزة التي غادروها تماماً قبل أسبوعين ..

■ بين مصدقٍ ومكذب يتحرك المواطنون من الحاج يوسف .. حلة كوكو .. الرياض .. المنشية ..المعمورة .. وهم لايستوعبون أن أحياءهم صارت خالية من الجنجويد .. كأنّ الأرض قد ابتلعتهم ..

■ الحمد لله رب العالمين ..

عبد الماجد عبد الحميد