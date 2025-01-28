الولولة من الطيران..!

إلى قادة مليشيا الدعم السريع ومستشاريها ، وإلى الحاضنة السياسية (تقدم) ، نفيدكم أن الطيران أحد فروع الجيوش.. وهو جزء من أسلحة المعركة وظل فيها من اول يوم لحرب الكرامة واسهم فيها بقوة باشطة كما هو العشم فيه ، فهل اكتشفتم دوره اليوم لتبرير هزيمتكم ب(الطيران).. يا للغشامة وعمى البصيرة.. هل من حسن التدبير ومنطق الأشياء ان تشعل حرباً دون حساب كل أسلحتها.. هذه مغامرة طائشة..

ومن المضحك ، أن يقول قائد ما (سيكتب التاريخ اننا قاتلنا الطيران فى ارض مكشوفة) ، هذا سيكون عنوان كتاب : (الرعاع البلهاء).. هذا تعبير فعلي عن معنى (قائد المليشيا حميدتي)..

– استخدمتم الفزع وحشدتم مئات الآلاف..

– جلبتم المرتزقة من كل انحاء الدنيا..

– تم دعمكم بأحدث الأسلحة والذخائر وبسخاء من قوى اقليمية واطراف دولية..

– استخدمتم المواطنين دروع بشرية واستوطنتم منازلهم.

– استخدمتم احدث المسيرات الانتحارية والمجنحة..

– اتخذتهم سياسة الأرض المحروقة ، بالتطهير العرقي والابادة الجماعية والتهجير القسري..

– تم اسنادكم بأكبر مؤسسات وشركات الدعاية العالمية ، فى إطار الحرب النفسية وبث الإحباط..

كل هذه الأسلحة استخدمتموها ومع ذلك تم سحقكم.. وهزيمتكم ، بفضل الله ، ثم عزم الرجال وصدق التوكل.. فأكثروا من الصراخ ، فما زال الزحف قادم لتطهير أرض بلادنا من كل مرتزق ودخيل ومتآمر..

هذا وعد الرجال وعهد وميثاق..

إبراهيم الصديق

