هناك فرق بين مصطلحي الانتفاضة والثورة. الانتفاضة تعني تغيير الحكم. وما أن تنتهي وتفتر حماسة الشارع تعود الحياة لماضيها (وكأنك يا ابزيد ما غزيت). وبعاليه بالضبط هو العهد الحمدوكي. أما الثورة فهي تغيير شامل في نمط الحياة. وهذا ما لمسناه بعد حرب جنجاتقزم ضد الشعب. وثورة الشعب الحالية نجد الناس حيالها ثلاث. منهم ظالم لنفسه (جنجاتقزم). ومنهم مقتصد (محايد). ومنهم سابق بالخيرات (الجيش ومن معه). وهذا بالضبط هو الحاضر الذي نعيش فيه الآن. والمستقبل الذي بدأت تتشكل ملامحه وفقا لنتائج الحرب على كل الأصعدة. عليه نؤكد بأن سودان جديد قادم بقوة. يعز فيه أهل الوطنية. ويذل فيه أهل الخيانة. سودان كتب اسمه تحت الشمس بأحرف من ذهب التضحية والصمود. وفوق كل ذلك حسم موضوع هوية الوطن المتنازع عليها. لقد خذلنا العرب والأفارقة معا. إذن الهوية السودانية هي العنوان. وخلاصة الأمر لنشارك جميعا في ثورة الوطن. وليكن شعارنا: (وللأوطان في دم كل حر ** يد سلفت ودين مستحق).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٥/١/٢٧