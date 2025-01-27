محمد خليفة: لك الله يا شعبي، وتبت أيادي الجنجويد، تبت أيادي الجنجويد

انتهاكات قوات المليشيا🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

في قرى محلية الحصاحيصا💢💢 💢💢💢 💢💢💢 💢💢

🔳 قامت قوات المليشيا ظهر اليوم بإقتحام قرية الشاوراب الحلاويين بعدد كبير من القوات بمواتر كثيرة وتاتشرات.

🔳 قام أفراد هذه المليشيا المجرمة بإطلاق النـ.ـار في الهواء، وقاموا بإقتحام البيوت وضرب الناس بالسياط وتهديدهم بالسـ.ـلاح.

🔳 وقاموا بعد ذلك بعمليات نهب وسلب كبيرة في قرية الشاورات، لم يتركوا شيئا وإلا نهبوه، حتى الماشية لم يتركوها.

🔳 لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقاموا بتهجير جميع أهالي قرية الشاوراب بالقوة وتحت تهديد السـ.ـلاح.

🔳 المواطنين الغلابة نزحوا راجلين من قرية الشاوراب على قرية دلقا، لعل يجدون فيها بعض الأمان.

🔳 ولكن هؤلاء المجرمين مصرين على حرمانهم من كل الأمان، فلحقوا بهم في قرية دلقا وإقتحموها، وإنقطع التواصل بعد ذلك ولاندري ماذا حصل للأهالي هناك.

🔳 الجدير بالذكر أن المناطق القريبة من الشاوراب، الطالباب وابو عشر وأربجي، جميعها تم تهجير الأهالي منها، وتم نهبها وسلبها.

🔳 إن ماتعيشه قرى محلية الحصاحيصا أقل مايمكن وصفه بأنه الجحيم بعينه، فقوات المليشيا تقوم بالتنكيل بالمواطنين دون توقف ودون رحمة، والأهالي يستغيثون ولا أحد يستجيب.

🔳 لك الله يا شعبي، وتبت أيادي الجنجويد، تبت أيادي الجنجويد.

🔳 حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله.

🟥🟥🟥ربنا يغطي على المواطنين الأبرياء ويحفظهم🟥🟥🟥

محبة وسلام

#خال_الغلابة

محمد خليفة