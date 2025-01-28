🔴 هل يبحث سلك عن عودة ؟

نشرت قناة الحدث تصريحاً للناطق بإسم حزب المؤتمر السوداني ، يتسائل عن عدم تدخل الجيش لوقف الانتهاكات التي تعرض لها خالد سلك ؟.. فهل هذه محاولة جس نبض ؟

لماذا تتبرع أجهزة اعلام فى نشر هذا الغثاء والقبح فى القول والبؤس فى المنطق..

خالد سلك آخر من أجتمع مع قائد ثاني المليشيا قبل ساعات محدودة من شن الحرب على وطننا لاستلام السلطة ، واول من حاول إعادة حميدتى للحياة السياسية باتفاقهم معه فى 2 يناير 2024م ، وبعباراته مليئة بالإستهزاء بالجيش والإشادة بالمليشيا وقال ذلك فى يوغندا ، وكان يظن إنها نوع من الشجاعة لفتح المجال للاخرين لمهاجمة الجيش..

وسخر من الجيش وقائد يوم دخول المليشيا مدينة (سنجة) بعبارات سمجة وخالية من الروح الوطنية..

ولا يستطيع سلك وامثاله أن يقولوا (المليشيا) ولا ادانة (المرتزقة) أو الحديث عن التسليح (الأجنبي) ..

ثم ما هى الانتهاكات التي تعرض لها خالد سلك حتى تقتضي تدخل الجيش ؟..

هل الاجراءات القانونية والتى شملته مع آخرين ؟ هذه عدالة ، ولا تعتبر انتهاكات..

هل المقصود إنتقادات مواقفه ؟ هذه آراء وتعبير عن رأى ، ولا أحد يمكنه منع الرأى العام المشحون بالغضب من مواقف خالد سلك وامثاله ؟..

على بعض الناشطين السياسيين إعادة قراءة مواقفهم من الجيش ومن القضايا الوطنية والخروج من دائرة الخضوع لضغوط بعض القوى الدولية والاقليمية والرهان عليها ، منذ ابريل 2019م وحتى يومنا هذا ، وهو يهتفون ضده (معليش ما عندنا جيش) ، وهم يحشدون منظمات اجنبية وخبراء فى ورشة لإعادة هيكلة الجيش فى يناير 2023م ، ثم هم يتآمرون مع حميدتى لازالة قيادة الجيش وبسط سيطرته عليه من خلال قوة المشاة التى يملكها بحيث تكون المليشيا (نواة جيش قومى) ، وما زال خالد سلك وامثاله يبحثون عن سبيل لإعادة مليشيا الدعم السريع الى التحكم فى مصير شعبنا ، فلا يستطيعون وصفه بالمليشيا..

الآن كثيراً ما نسمع اتهامات ضد الجيش (المختطف ، المسيطر عليه..الخ ) ولكننا لا نسمع اى وصف للمليشيا والجنجويد والمرتزقة والرعاع.. وبعد كل هذا ماذا تنتظرون من الجيش ؟

اما إذا شعر خالد سلك بخيبة أمل ، واراد العودة إلى الوطن وهذا هو الراجح عندى ، فإن عليه الكثير لفعله ، ولكن الأمر ليس مستحيلاً ..

وما دون ذلك هو طلس اعور المنطق..



ابراهيم الصديق على