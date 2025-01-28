رأي ومقالات

الشهيد الكابتن مازن الحولي : لن ننساها لك أبدا

2025/01/28
طائرة عسكرية

الشهيد مازن الحولي : لن ننساها لك أبدا
عثمان الكباشي
في الصباح الباكر بعيد الشروق في يوم 2/7/2023 ، تفاجأ سكان قريتنا الكباشي شمال الخرطوم بحري بطائرة ميج مقاتلة في حالة هبوط سريع ، تكاد تلامس أسطح المنازل المتلاصقة .
لاحظ الجميع أن قائد المقاتلة يسوقها نحو الغرب ، يحاول جاهدا أن يجنبها السقوط على رؤوس المواطنين الذين تزدحم بهم القرية .
خرجت القرية عن بكرة أبيها ، لا أحد داخل البيوت ، يراقبون بقلق شديد مسير الطائرة .
الدعوات تتلاحق ، الكل يردد : يارب سلم ..يارب سلم .
المتفاؤلون من الناس كان رجاؤهم أن يتلطف الله على القرية بأقدار أخف مما يشاهدونه بأعينهم .
آخرون ذهب بهم الظن أن هذه كارثة محققة ، ولأنهم يعرفون إزدحام المنازل بالسكان ، لبضع ثواني طافت بخيال البعض مناظر الكارثة الوشيكة .
الكل خرج يتعقب اتجاه الطائرة غرب القرية في اتجاه نهر النيل.
لم يخرج الكابتن من الطائرة عبر كرسي النجاة كما يحدث عادة في مثل هذه الحالات ، ولو أنه حاول ربما نجح ، فما كان يفصله عن نهر النيل إلا أقل من مئتين متر ، وبعدها أن يلتحق بالجيش المنتشر بكثافة غرب النيل .
نعم لم ينجو بنفسه كما هو متوقع ، ببساطة لأنه كان مشغولا بتجنيب القرية كارثة لو حدثت ربما تكون كارثة القرن ، وأكبر فظائع الحرب التي فرضتها المليشيا وأسيادها وأعوانها على السودان وأهله .
نجح قائد الطائرة في تجاوز القرية غربا ، وبعد نحو أقل من 20 متر من أقرب مبنى في القرية سقطت الطائرة .
رجح الناس حينها بأنها ربما تكون معطوبة ، إذ لم يظهر منها ما يدل على إصابتها وهى تتهاوى .
جرت أقدار الله تعالى قبل أيام من سقوط الطائرة أن ترتوي الأرض التي سقطت فيها المقاتلة بالماء الذي غار عميقا في جوفها لأعماق بعيدة جدا .
بمجرد سقوط الطائرة ، تناثرت قطع من الطين ، في لحظات صارت كل حيطان القرية ملطخة بنصيبها من الطين المتطاير الذي لم يستثني بيت ، حتى أن بعض الحيطان القريبة من موقع سقوط الطائرة انهارت ، فقد صرع الطين الجديد الطين القديم .
وحدث كسر لأحدهم بسبب ضربة الطين .
حينما تدافع الناس لموقع سقوط الطائرة ، لم يجدوا أثرا لها، فقد ابتلعتها الأرض اللينة كلها ، ولم تترك منها أي أثر كبيرا كان أم صغيرا .
جاء المتمردون مسرعين لعلهم يجدون صورة ينشرونها في الأسافير مقرونة بدعايتهم المعلومة ، ولكنهم عادوا خائبين .
وقد أجاد شاعرنا الفصيح الشيخ محمد العوض الكباشي فقال واصفا ظاهرة الأرض التي تبتلع طائرة بأكملها دون أن تترك أثرا !
تبلعي في الحديد
لا خنقتي لا عشرقلك .
بالأمس الأحد 27 يناير 2025 وبعد أن تحررت الكباشي وما جاورها ، سارع فريق من القوات المسلحة الى موقع الطائرة وبعد الحفريات تأكدوا من اسشهاد البطل مازن الحوري ، الذي عثروا على جثمانه الطاهر وسط حطام الطائرة المدفونة .
وتمت مواراته الثرى في قاعدة الشهيد مختار محمدين .
التقيت بعض زملاء الشهيد من الطيارين الذين شهدوا له بأنه كان أميزهم وأنبلهم وأشجعهم ، وإن كانوا جميعا فرسان ونبلاء .

سيظل دين الشهيد مازن علينا عظيما فقد نجانا الله ببسالته وشجاعته من كارثة محتملة.
سيظل اسم الشهيد مازن وحكايته محفورة في وجدان أهل الكباشي ، قصة خالدة يرويها السلف للخلف عنوانها ( لن ننساها لك يا مازن )
تعازي مولانا الخليفة عبد الوهاب الخليفة الحبر خليفة الشيخ ابراهيم الكباشي وعموم أسرة الكباشي لأسرة الشهيد التي ربت فأحسنت التربية ، أحسن الله عزاءكم وألزمكم الصبر الجميل.
وتعازينا لأسرته الأكبر نسور الجو قائدا وزملاء وجنود ، ولقادة الجيش السوداني وضباطه وأفراده .
والتعازي للشعب السوداني كله ، فالشهيد من كنوز البلاد الغالية التي ارتقت في مقامات الشهادة والإصطفاء .
و الله تعالى نسأل أن يتقبل شهادته ويرفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجزيه عنا وعن البطولة والرجولة والسودان خير الجزاء.

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/28