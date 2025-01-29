صديق بتساءل ليه الطيران ما ضرب الجنجا المعرّدين بالتاتشرات واللواري؟

لاقاني أكتر من بوست لصديق بتساءل ليه الطيران ما ضرب الجنجا المعرّدين بالتاتشرات واللواري؟

– مكلّف، ما أظن إجابة صعبة شديد؛

– صعب تلقّط ليك سيّارات دفع رباعي خفيفة بي طيّارة؛

– وضيف عليه ريسك إسقاط الطيّارة نفسها.

– الهدف هو كسر قوّة العدو مش مسح أفراده من الوجود؛

– هروبهم بحقّق الهدف.

دي كانت إجابتي لأحد الأصدقاء؛

لكن بعيداً عن الجدوى الاقتصاديّة حقّنا نسأل عن الجدوى العسكريّة؛

لو إنت قائد عسكري بتعمل شنو؟

في حدود البقدر أتخيّله فيبدو لي الأفضل إنّك تخلّيهم يطلعوا من إجبارهم على خوض معركة حياة أو موت؛

أحسن تفتح منفذ للمشاركين في الحرب دي لأغراض شخصيّة ضيقة، وتوفّر قوّتك العسكريّة لمواجهة العناصر الراديكاليّة لدى العدو؛

الحاجة المهمّة الداير أقولها في السياق دا إنّه الدعم السريع تنظيم إرهابي، مش عرقيّات كعبة؛

نهايته بتكون بتفكيك التنظيم، مش إبادة منسوبيه أو أوليائه.

#حميدتي_انتهى

Abdalla Gafar

