رأي ومقالات

🔴 مليشيا الجنجويد.. لو كنت ما رزيقي ماهري انتظر مصيرك.. تصفية جلحة

2025/01/28
غاندي ابراهيم

🔴 مليشيا الجنجويد.. لو كنت ما رزيقي ماهري انتظر مصيرك..
⭕تصفية جلحة اليوم رسالة لكل مرتزق او عميل.. المليشيا نظامها انت ما رزيقي ماهري، ما تتعب معانا..

⭕والرسالة لمرتزقة الميديا خاصة أولئك المخدوعين.. وأخص زولنا الوهمي داك… المنتظر المليشيا تشكل ليه حكومة.

⭕واعتقد تصفية مرتزقة الميديا حتكون بكشف التحويلات البنكية، وما قدمته المليشيا من دعومات لهم.. وسيكون ذلك قريباً..والمتغطي بالمليشيا عرياااان.
#وسننتظر..
#تبا لكم

غاندى ابراهيم احمد

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