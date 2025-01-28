🔴 مليشيا الجنجويد.. لو كنت ما رزيقي ماهري انتظر مصيرك..

⭕تصفية جلحة اليوم رسالة لكل مرتزق او عميل.. المليشيا نظامها انت ما رزيقي ماهري، ما تتعب معانا..

⭕والرسالة لمرتزقة الميديا خاصة أولئك المخدوعين.. وأخص زولنا الوهمي داك… المنتظر المليشيا تشكل ليه حكومة.

⭕واعتقد تصفية مرتزقة الميديا حتكون بكشف التحويلات البنكية، وما قدمته المليشيا من دعومات لهم.. وسيكون ذلك قريباً..والمتغطي بالمليشيا عرياااان.

#وسننتظر..

#تبا لكم

غاندى ابراهيم احمد