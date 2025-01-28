🔴 المليشيا تصفي القادة المتمردين جلحة والطاهر ود جاه الله وعدد من القادة
🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي الثلاثاء 28 يناير..
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕قوات المليشيا تصفي القادة المتمردين جلحة والطاهر ود جاه الله وعدد من القادة أصحاب الأصول التي لا تنتمي لقبيلة الرزيقات.
⭕قوات الجيش تسيطر على معسكر سلاح المظلات..
⭕قوات الجيش تتوسع في وسط بحري وتسيطر على البراحة وأبراج الزرقاء وأبراج الشرطة (ابراج البشير )
⭕ قوات الجيش تتقدم نحو مستشفي أحمد قاسم وجامعة الزعيم الازهري وحي الشعبية.
⭕انهيار كبير لقوات المليشيا بوسط بحري، وعمليات هروب كبيرة تتم في اتجاه جزيرة توتي عبر المراكب.
⭕بعد تصفية المتمرد جلحة التوقعات تشير إلى انسحاب قوات المليشيا من أحياء نبتة وداردوق والعزبة، لأن معظم تشكيلات هذه المناطق من أبناء المسيرية الذين يتبعون للمتمرد جلحة.
🔴محور ام روابة..
⭕متحرك الصياد يتقدم في اتجاه مدينة ام روابة مع انهيار وتقهقهر لقوات المليشيا حيث تم استلام خمسة قرى شرق ام روابة هي:
ام خيرين خميساب
ام خيرين الزاكي
ام خيرين ام دلك
ام خيرين جادين
ام خيرين الشرفة
استلام كامل للقرى الجنوبية ومناطق تكال البلة والجوغان
⭕لا وجود اليوم لعمليات عسكرية بولاية الجزيرة….
⭕المليشيا تواصل انتهاكاتها بقرى المسلمية وقرى محلية الحصاحيصا.
#نصر من الله وفتح قريب