🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي الثلاثاء 28 يناير..

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕قوات المليشيا تصفي القادة المتمردين جلحة والطاهر ود جاه الله وعدد من القادة أصحاب الأصول التي لا تنتمي لقبيلة الرزيقات.

⭕قوات الجيش تسيطر على معسكر سلاح المظلات..

⭕قوات الجيش تتوسع في وسط بحري وتسيطر على البراحة وأبراج الزرقاء وأبراج الشرطة (ابراج البشير )

⭕ قوات الجيش تتقدم نحو مستشفي أحمد قاسم وجامعة الزعيم الازهري وحي الشعبية.

⭕انهيار كبير لقوات المليشيا بوسط بحري، وعمليات هروب كبيرة تتم في اتجاه جزيرة توتي عبر المراكب.

⭕بعد تصفية المتمرد جلحة التوقعات تشير إلى انسحاب قوات المليشيا من أحياء نبتة وداردوق والعزبة، لأن معظم تشكيلات هذه المناطق من أبناء المسيرية الذين يتبعون للمتمرد جلحة.

🔴محور ام روابة..

⭕متحرك الصياد يتقدم في اتجاه مدينة ام روابة مع انهيار وتقهقهر لقوات المليشيا حيث تم استلام خمسة قرى شرق ام روابة هي:

ام خيرين خميساب

ام خيرين الزاكي

ام خيرين ام دلك

ام خيرين جادين

ام خيرين الشرفة

استلام كامل للقرى الجنوبية ومناطق تكال البلة والجوغان

⭕لا وجود اليوم لعمليات عسكرية بولاية الجزيرة….

⭕المليشيا تواصل انتهاكاتها بقرى المسلمية وقرى محلية الحصاحيصا.

#نصر من الله وفتح قريب