كأنك خالد سلك: مصير جلحة يؤكد ما ظللنا نردده على الدوام من أنّ انحسار الشعر مؤشر للصلع المبكر

“مصير جلحة يؤكد ما ظللنا نردده على الدوام من أنّ انحسار الشعر مؤشر للصلع المبكر؛ وهي حقيقة لطالما سعت قوى الظلام إخفاءها عن جماهير شعبنا الحالمة بمحاربة التساقط والتقصف والقشرة.

نحن في تنسيقية تقدم ندعو الأطراف المكتوية بنار الحرب الإجرامية التي أشعلها رموز النظام البائد لأخذ عينات لزراعة الشعر من إبراهيم الشيخ.

ثورتنا في العناية بالشعر والفروة الدهنية ماضية إلى غاياتها حتى تعود السبيبات التي تساقطت لتنمو من جديد.. في رأسٍ لطالما عانى حرارة الشمس، وتكسّرت عنده أسنانُ المشط المُستبدة التي طالما حاولت قطع الطريق على ثورتنا المجيدة التي مهرها أبناء وبنات شعبنا بدابر أملا وبانتين بديل الزيت وهيد اند شولدرز”

غرّد كأنك خالد سلك

محمد أحمد عبد السلام