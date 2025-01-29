مقار الجيش أكبر من أن يدخلها كل انتهازي ولاعب ليدو وتحديات وجولات تيك توك وصائد جوائز وأسود وحيتان وقلوب، مقار الجيش المحررة منارات للصمود والثبات والتضحية والإصرار ..

عندما كانت المعارك مشتدة وبلغت القلوب الحناجر واهتزت المواقع بحصار الجنجويد، ثبت الجنود وقاتل الشباب وضحوا بأنفسهم متقدمين الصفوف، لم يكلوا ولم يلينوا في سبيل الدفاع عن أرضهم. في ذلك الوقت كان الانتهازيون يكتنزون حساباتهم بعطايا النجوم ولهب التنين وجوائز التيك توك، يتصيدون الهدايا، يضحكون ويتغنون بسفيه القول وقبيح الكلام، يبدأون جولة ويغلقون أخرى، يفتحون مسابح ويسهرون في نوادي تحفهم الحسناوات من كل جانب ..

الآن وبعدما رُويت أرض السودان بدماء الشهداء وبُنيت أجسادهم جسراً لعودة هؤلاء لبيوتهم، جاءوا لابسين زي النفاق العسكري ليمارسوا مهنتهم المعروفة، انتهازية مضللة ووصاية معهودة وجرأة مقيتة. فليعلم هؤلاء الكذبة أننا لن نرحمهم وسنكشف زيفهم ونفاقهم. أما قادة الوحدات العسكرية، فأمنعوا هؤلاء الكذبة من الدخول أو المشاركة أو الظهور مع جنودكم، فبوجودهم تُنزع البركة ويموت الحياء.

حسبو البيلي

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

