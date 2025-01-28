يبدو ان معركة السكاكين الطويلة بدات داخل صفوف التمرد ،هاهي الأنباء تشير إلى مقتل الطاهر جاه إلله احد قادة المليشيا بالجزيرة ،انضم جاه للمليشيا قبل الحرب بسنوات ووصل بها إلى رتبة عميد ، بعد دخول المليشيا الجزيرة كلف بمنصب قائد ثاني الفرقة الاولى ، قبل ان يتم اعتقاله بواسطة مجموعة من عناصر الماهرية وإيداعه سجن الرياض سيئة السمعة ، أخرجته المليشيا في مقابلة تلفزيونية باهتة ومفضوحة عقابيل تحالف كيكل مع الجيش فكال جاه الله الشتائم لكيكل ودمغه بالهمبتة وجرده من نسبه للشكرية ،



عرف عن الرجل انه من أثرياء ووجهاء تمبول ، اشيع على نطاق واسع انه يوالي السلفية الجهادية في سنوات خلت حيث اعتقل في أوقات سابقة بتهمة الهجوم على قسم شرطة تمبول وتحديدا في أوقات من سنوات حكم البشير ، اشتهر ابان عمله في صفوف المليشيا بمحاربة الظواهر السالبة ومطاردة الشفشافة وقتلهم مما قاد إلى اعتقاله بعد ان بلغ الموت في صفوف المليشيا على يده مبلغا كبيرا ، المليشيا كانت تخطط لاستخدامه في شرق الجزيرة ولكن بعد هزيمتها في ود مدني يبدو ان الرجل لم يعد كرتا رابحا لديهم فتخلصوا منه اليوم !!

عبدالرؤوف طه علي