مليشيا الدعم السريع تقوم بتصفية الطاهر سعدالدين جاه الله ، وثمانية آخرين

تصفية جاه الله..

قامت مليشيا الدعم السريع اليوم بتصفية الطاهر سعدالدين جاه الله ، وثمانية آخرين منهم ابوجلابية العسيلابي (على الزين) وعدد من ابناء الرشايدة منهم سليم وهاشم رشيدي.. وحتى مساء اليوم كان جاه فى إتصال مع بعض معارفه وفجأة اعلنت منصات المليشيا مقتله مع خبر جلحة..

وكانت مليشيا آل دقلو الارهابية قد اعتقلت جاه الله منذ العام الماضي ، واتهمته بإجراء إتصالات مع الاستخبارات العسكرية..

ومن الواضح أن المليشيا نفذت سلسلة تصفيات اليوم لعدد من قياداتها ومن بينهم جاه ، وخلال فترة اشرافه فى منطقة تمبول قتل عدد كبير من شفشافة المليشيا وحدثت بينه وبعض قادتها مواجهات دامية..

أقيم العزاء اليوم بقرية الكرياب حيث يقيم والده وزوجته ولديه ابنة واحدة..

وربما تتوفر معلومات وتفاصيل أخرى من مرافقيه حيث تم قبره فى شرق النيل..



ابراهيم الصديق على