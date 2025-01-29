رأي ومقالات
جلحة اول من ارتكب مجزرة في وسط السودان ولم يكن شهماً ولا رجلاً
من أحاجي الحرب ( ١٢٠٦٠ ):
○ كتب: أ. Elhajaj Elnour Musa
□□ جلحة لم يكن شهماً ولا رجلاً، بل كان قاتلاً ماجوراً.
□ جلحة اول من ارتكب مجزرة في وسط السودان في قرية أم عضام وبعدها توالت المجازر.
□ قوات جلحة اول من مارست التهجير القسري في الحصاحيصا.
□ قوات جلحة أول من انتهج سرقة المحاصيل، والابواب والشبابيك وحتي الكحل من رمش العيون.
□ انتهاكاته شملت حتي قوات الدعم السريع بعد ان قام باعدام عشرين جنجويدي من أبناء الفلاتة بالحصاحيصا جهاراً نهاراً.
□ مستوي العنف والانتهاكات في الوسط لم يرتفع في الدعم السريع الا بعد انضمامه.
□ ( الي حيث القت رحلها ام قشعم )..
#الدولة_باقية
#جنجويد_رباطة