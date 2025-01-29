رأي ومقالات
🔴 زينب جلحة
زينب جلحة
> ناس زينب الصادق المهدي عايزين يعلنوا حكومة في مناطق الدعم السريع ويسموها الحكومة المدنية الشرعية… وفي نفس الوقت عايزين يطلعوا جوازاتهم من الحكومة غير الشرعية باعتبار أنهم مواطنين صالحين !!! …
> هذا السلوك يذكرني ببعض الذين يعافون بحساسية عالية استخدام (الحمامات العامة) فيجلبون(صابونتهم الخاصة) ولكنهم يستخدمون (منشفا واحدا) (وفرشاة معجون مشتركة)…. !!!
> حكومة غير شرعية تستخرج جوازات شرعية ده إلا عن ( زينب جلحة) …. جلحة ده إلا يكون اسم متمرد معتوه؟
> سجم
حسن اسماعيل