عائشة الماجدي: الفاشر (عزيزة)

بإذن الله الفاشر لن تسقط ولن تُميلها عاديات الزمان ولا خيانة بعض أولادها من عيال دقسو ولا إمعة دراهم الدويلات ولا جعجعة أصحاب الحلاقيم من اللايفتية ومرتادي الخراب السابحين في قاع إزدحام العنصرية ….

ستظل فاشر الصمود تُسطر تاريخها يوم بعد يوم لتُرسل لأهل دار الشروق البُشريات وأمزجة أغاني المحبة والتكاتف جوافة جوافة كان ما ثبتنا الفاشر وطردنا الجنجو-يد ما بنرجع …

ستبقي الفاشر شنب الأسد واقفة كالجبال الشامخات عزيزة

وترابها غالي تُغطيها غيمة النجاة بإذن واحد أحد وتصدح فيها زغرودة المراسلة الحربية ( أسيا خليفة ) لتطمئني كل فجر برسالة

اخت كلسة يربط بيني وبينها أمشاج دم تراب الفاشر الغالي بصوت ندِّي أبشري يا بت الماجدي ) نحنا راكزين و الملاقيط ديل الفاشر ح تبلعهم كلهم ….

فليعلموا أهل الفاشر أنهم لن يسيروا أو يقاوموا وحدهم نحن كلنا معهم قلباً ودم ودموع وليعرفوا جيداً أن بعد تحرير الخرطوم والجزيرة من الجنجويد-يد هي زحف كل القوات المسلحة و القوات المقاتلة معها غرباً إلى دارفور لتطهير دارفور من دنس المليشيا وفرض السلام والأمان في ربوع دارفور الحبيبة كاملة ….

لن يتخلف جندي واحد او مقاتل واحد من المضي قُدماً للقتال في دارفور وتحديداً الفاشر لرفع الآذان من مآذن المساجد هناك

وبعدها يُعلن إنتصار السودان الكبير على أوباش دقلو ….

الفاشر عزيزة علينا كسودانيين ودونها المُهج والأرواح ،..

وح تظل صامدة وثابتة ولا خوف عليها

أختكم / عائشة الماجدي