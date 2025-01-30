جلحة وجاه الله: فقد مختلف.. إعدامهما وتصفيتها فى يوم واحد

الرابط بين الشخصيتين ، جلحة والطاهر جاه الله كثير ، مع اختلاف الامكنة والنشاة والشخصية ، وجلحة لم ينل الكثير من التعليم وقليل الحديث عن أمر الدين بينما الطاهر سعدالدين جاه الله اقرب إلى السلفية فى توجهاته ، بل وسبق أن دخل فى مواجهات مع الحكومة بمنطلقات عقدية كما يراها ، ومع ذلك هناك نقاط تشابه كثيرة:

واولها: الدور المجتمعي لكل واحد منهما فى منطقته قبل الانضمام إلى مليشيا آل دقلو الارهابية ، مثلاً جلحة قائد فصيل من اهله المسيرية وكان فى الدفاع الشعبي ، وجاه الله له مواقف كما اسلفنا فى رؤيته ومنظوره السلفي..

وثانيها: كليهما أختلفا مع قيادة المليشيا فى طريقة التعامل الميداني ، ومع أن تركيز جلحة على حفظ حقوق أهله المسيرية ، فهو القائد الوحيد منهم ، وعلا صوته فى انتزاع حقوقهم و واجه تسلط الرزيقات الماهرية ، فإن جاه الله حرس منطقته واهله فى تمبول وما جاورها من أى (شفشافه) ودخل معهم فى مواجهات معلومة وصلت درجة المصادمات العسكرية وأختطف قجة بعض اقاربه..

وثالثها: الاعتزاز الذاتي ، فمن المشهور عن جلحة اقواله عن نفسه وقواته ، وبصراحة أهلنا المسيرية فأقواله (مُرة ) دون (مُحدٍقات) وهو أمر أثار حنق قادة المليشيا وقادتهم فى الميدان ، وبالقدر ذاته منع جاه الله مجموعات المليشيا من دخول مناطقه وعُرف عنه الكثير من المواقف مما يستحق أن يروى ، كما أنه وفر السلاح لكل من يريد للدفاع عن نفسه ومنح كل طالب ذخيرة ما يريد..

ورابعها: استقلالية القرار ، ورغم تعيين جاه الله قائد ثاني الفرقة الأولى فى مدني ، فانه نادراً ما شوهد هناك ، واتخذ من منطقة تمبول وقرى شرق الجزيرة مستقراً ولم يكن يأبه لأى سلطة من المليشيا ، وإن كان الطاهر لا يردخ إلى تعليمات عبدالله حسين مشرف المليشيا فى الجزيرة ، فإن جلحة اعلن حين غضبة انه قائد مثله وحميدتي..

وخامساً: كليهما جاهر أكثر من مرة بفشل المليشيا فى الحرب ، وتم تداول تسريبات حول ذلك..

ومع ارتباك قيادة المليشيا واضطراب قراراتها لم يكن مستغرباً إعدامهما وتصفيتها فى يوم واحد..

د.ابراهيم الصديق على

29 يناير 2025م