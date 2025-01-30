صديق موية كادر حزب الأمة الدعامي يواجه نفس مصير جلحة والطاهر جاه الله

أكدت مصادرنا بولاية الجزيرة أن المدعو صديق موية الذي عينته تنسيقية حمدوك التابعة للدعم السريع واليا على الجزيرة قبل أن يقوم الجيش بتحريرها قبل أسابيع من دنس الميليشيا ، أكدت أنه يوجد الأن بمعتقلات الدعم السريع .

ويشير المصدر الى إنه سيواجه مصير القائد جلحة والطاهر جاه الله وأخرين تمت تصفيتهم بواسطة الماهرية وذلك لإخفاء دور تنسيقية تقدم في الحرب وعمليات التخريب الممنهج التي طالت البنية التحتية للاقتصاد الوطني لا سيما مشروع الجزيرة وسكر الجنيد وغيرها .

صديق موية كادر حزب الامة القومي الذي يعمل بتوجيه من صديق ومريم ابناء الصادق المهدي يتعرض لمعاملة سيئة من قبل الميليشيا التي تتهمه بتسريب معلومات للاستخبارات مع محاولاته الدؤوبة للهروب من الجزيرة قبل ان تجتاح قوات الجيش مدينة ود مدني ، هل سينجو صديق موية من التصفية داخل معتقلات الدعم السريع ؟.

Basher Yagoub