المتمرد الهالك جلحة

ليس قائد ميدان مقاتل كما القيادات البارزة في المليشيا مثلاً البيشي . لكنه مجرد كراكتيرست دِعائي وكل المطلوب منه رسم صورة مُحفزة للحرب يسيل لها لعاب الشباب بل وكوميديان لإضافة أجواء مَرِحة للحـ ـــرب خلاف الموت من خلال استعراض فوائد الذهاب إلى الخرطوم والانضمام إلى قوات الدعم السريع من غائم ومنهوبات وسُكنة فاخرة في بيوت المواطنين بعد طردهم منها ؛ هذا هو المشاهد من تسجبلاته أما خُفي منها فمؤكد أنه يتعلق بالخمر ومخدرات وبنات ..

المُنعطف المعنوي المنتظر من غياب جلحة خطير لان كردفان فقدت قادة وعناصر مهمة قبل جلحة هؤلاء لا يمكن التعويض عنهم لذلك كانت المؤآنسة تتم عبر جلحة فهو يستمتع بحرية التحرك والتسفار والظور مرة في الجزيرة ومرة في شرق الخرطوم ومرات في كردفان وسط البراري يحتسي القهوة ويأكل المشاوي و يستعرض الدولارات والذهب المنهوب أمام فقراء الرعاة ليمنحوه أولادهم القُصّر

Osman Alatta