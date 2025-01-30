كواليس تصفية القائد الميداني جلحه.

لماذا اصدرت قيادة الميليشيا اوامرها بتصفية جلحة ؟

رجحت مصادر مطلعة داخل الضعين الحاضنة الرئيسية للرزيقات فرضية أن تصفية القائد الميداني جلحة تمت بسبب انه أصبح يمثل مركز ضغط قوي داخل الميليشيا خاصة وانه يقود ما يزيد عن خمسة الف مقاتل من أبناء المسيرية وقد خالف تعليمات القيادة اكثر من مرة .

ومما كان تتخوف منه قيادة الميليشيا من الماهرية أن يتجه القائد جلحة الى التحالف مع الجيش والقوات المشتركة ضدهم في الفاشر .

وفي منحى أخر اكد احد أعيان المسيرية في قروب خاص بنظارات المسيرية في الفولة ان القائد جلحة طالب عبدالرحيم دقلو بالمستحقات المالية لقواته وتحسين وضعهم الميداني وظل يناكف القيادة منذ شهور للحصول على هذه المطالب ، وقد اشتبكت قواته مع الماهرية في شرق النيل وعلى الحدود التشادية السودانية غرب الجنينة ويتوقع المراقبين ان تتسع دائرة الصراع بين المسيرية والماهرية خلال اليومين القادمين .

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Basher Yagoub