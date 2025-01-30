نزار العقيلي: (الساحر صبير)

طولنا ما شربنا كباية قهوة مع بعض ، جهز ليك نص كباية قهوة بدون سكر و دواء قبل ما تقراء البوست . لانو البوست ده للناس المندهشة من إختفاء و هروب المليشيا و تساقطها السريع و المفاجئ و برضو للناس البتقول انو في إتفاق بين الجيش و المليشيا .

الناس المتابعة صفحتنا من بداية الحرب بتكون عارفة انو كتبنا كتير عن نهاية المليشيا و ذكرنا إنو نهايتها ح تكون عبارة عن تساقط سريع و متتالي ذي كروت الضمنة و وصفنا بانو نهاية المعركة المليشيا ح تتلاشى ذي حلاوة قطن ، اكيد طبعاً ما كنا سحرة او عرافين ، لكن كنا واثقين من جيشنا و عارفين الجيش بيشتغل كيف و لو بتتذكروا قلت ليكم عمليات و تحركات الجيش ذي المكعب السحري ممكن تشوفها عشوائية و ما ح تتحل بسهولة لكن فجأة تتحل .

من المعروف للجميع انو الجيش السوداني عندو سلاح اشارة و سلاح نقل و سلاح مدفعية و سلاح طيران و سلاح طبي الخ من الاسلحة لكن دائماً بننسى اهم و اخطر سلاح و هو سلاح المعلومات او تحديدا جهاز الاستخبارات العسكرية ، السلاح القاتل الصامت ، و عشان اكون معاكم دقيق جدا بقول ليكم انو الاسباب الواضحة لإنهيار و هروب المليشيا هي الاستنزاف و الإنهاك بسبب سياسة النفس الطويل او الحفر بالإبرة بالاضافة لفقدان الدعم الشعبي و نقص الامداد و ضعف القيادة و السيطرة ، دي هي الاسباب الواضحة للعيان ، لكن في الحقيقة السبب الرئيسي هو الإختراقات الكبيرة جدا للإستخبارات العسكرية ، فالاستخبارات حققت اختراقات كبيرة داخل المليشيا استطاعت من خلالها ضرب القيادة و السيطرة من الداخل بكل احترافية ، و كانت اولى بصمات الاستخبارات هي دخول المليشيا لمناطق و مدن و قرى ما عندها اي ستين لازمة و حاليا المليشيا بتحاول تصحيح اخطاءها و الخروج من الفخ الاستخباراتي بتجميع قواتها و نشرها للسيطرة على شمال و جنوب دارفور لكن القرار كان متاخر جداً بعد ان تغلغلت استخبارات الجيش داخل منظومتها بصورة كبيرة و لحدي تاريخ هذه اللحظة في عشرات القيادات العسكرية للمليشيا اصبحو تحت تحكم استخبارات الجيش تماماً .

بإختصار كده ، كل اسلحة الجيش ادت ادوارها بإمتياز لكن سلاح الاستخبارات كان هو السلاح الاكثر تأثيرا و قوة و فتكاً بالمليشيا و خاااصة للقوات الكانت متواجدة في بحري و الجزيرة و دي ح نحكي عنها لاحقاً باذن الله تعالى ، ح نحكي عن عيال الساحر ( صبير ) ، السحرة الصغار ، اساسا شغل الاستخبارات ذي السحر تماماً ، في سحرة بيستعينوا بالجن و في سحرة بيتلاعبو بي نفسياتك و سحرة بيوظفوا المعلومات لتضليلك و اياهمك و ده كلووووو شغل الاستخبارات و شغل أمن يا جن ، و الشعار بتاع كل ما تراه و تسمعه هنا اتركه هنا ، شعار مضلل ، الهدف منه انو كل ما تراه و تسمعه هنا يجب نقله الى هناك ، ( انت فهمتني ؟ )

من فوائد الحرب دي يا جماعة انو إحنا اتخلصنا من الوجود الاجنبي الكبير و حددنا اعدائنا في الاقليم و العالم بوضوح اكبر و حددنا الخونة و العملاء و اتصفر العداد تماماً و ح نسمع قريباً إعلان المليشيا منظمة إرهابية و وقتها ذي ما ذكرت قبل كده ح نفتح كلية جديدة اسمها كلية صبير للعلوم الإستخباراتية ندرب فيها طلاب الدول المتآمرة على السودان عشان لامن يفكروا انهم يلعبوا لعبة قذرة تاااني ضد السودان تكون على الاقل بصورة احترافية و بدون اضرار على الشعب السوداني .

نزار العقيلي