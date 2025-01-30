▪️خيانة دويلة تشاد ومن ثم الآن خيانة دويلة جنوب السودان بشأن أبيي سيقابل بالحسم العسكري ولا مجال لحُسن الجوار، أبيي سودانية وستظل سودانية رغم أنفهم وأنف من يقف وراء هذه الخطوة نذكر جنوب السودان بأن البلف بأيدينا.

▪️الجنوبيون في مدني والخرطوم كانوا يرتدون زي المليشيا ووجب قتالهم لكونهم مرتزقة، من المفارقات عندما كان السودانيون ينزحون إلى ولاياتهم كان الأجانب الجنوبيون يتوافدون من أراضيهم ويلجأون إلى الشمال من أجل الاسترزاق والشفشفة ومع ذلك جوبا تبحث عن إدانة شمال السودان، وهذه نقطة سوداء من دويلتي جنوب السودان وتشاد وهما الدولتين الأكثر تداخلاً مع السودان وبعد هذه الحرب ستتمايز الصفوف وان تسامت الحكومة فوق الجراحات إلا أن الشعب لن ينسى ولن يغفر.

جنداوي

