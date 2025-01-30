المندسون… والحرب الفاضحة

عبارة المندسين عبارة كنت لا أحبها ولا أحبذها ،لأنها جزء من إكليشيه الاستبداد ،لا يمنع ذلك من وجود مندسين بالفعل في اوساط الخيرين ، وواحدة مما تمدح به الحرب(التي يقول راشد أنها عبثية) أنها هي الفرقان الذي يفرق بين فريق وفريق وهي الفاضحة التي تفضح المندسين في فريق ليس هو فريقهم فيخرجون ويرفعون أصواتهم مع فريقهم الأصل، خوفا من أن تصيبهم دائرة فيصبحوا هالكين….ويأبى الله إلا أن يجعل الباطل بعضه فوق بعض فيركمه جميعا في مزبلة واحدة…سمها أنت إن شئت مذبلة التاريخ….لكني أكتفي بالجزء الأول من العبارة، ولا أقول مزبلة التاريخ ،فأنا لا أحب للإكليشهات!!!

أمين حسن عمر عبد الله