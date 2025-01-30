الفاشر (مسقط قلبي) رأس الرمح في مواجهة مشروع التتار

لم يكرمني الله بأن أشارك بجسدي في معركة الكرامة، ولو قدر لي أن أكون لما أخترت أن أدافع عن شندي (مسقط رأسي) بل لاخترت أن أذود عن حمى الفاشر فهي (مسقط قلبي ) لأنها رأس الرمح في مواجهة مشروع التتار ، بل إن مصير شندي والفاشر وكسلا والأبيض سواء.

فيضان المشاعر الذي نراه الآن كفيل بغسل ما لحق بالأنفس من سخائم ، واختلاط الدماء والدموع والآمال هو السبيل الأسمى والأصدق والتطبيق العملي لأهزوجة العطبراوي ( وكل أجزائه لنا وطن).

#الفاشر_شنب_الأسد

Loay Ali