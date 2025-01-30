#قحت_نكبة_البلد

#تعريفات

مرض جنون المؤسس

مرض جنون العظمة ويعرف في السودان بمرض جنون المؤسس هو مرض نفسي علاماته هي:

اعتقاد المؤسس بأنه شخص خارق يستطيع فعل ما يعجز عنه الآخرون

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وأنه شخص مشهور ويحتل مكانة عالية بين الأقران و أنه يجب على الناس شكره على ما فعل وما لم يفعل.

وأنه يمتلك مهارات سحرية قادرة على جعل الآخرين من حوله والبعداء يطيعون أمره ويحققون رغباته.

وبينما تبدو هذه المعتقدات غريبة ومستحيلة وليس لها علاقة بالواقع، إلا إن وهم العظمة هو أكثر من مجرد غرور أو تقدير عال للذات أو شعور مبالغ فيه بأهمية الذات، وإنما يُمثل انفصالًا كبيرًا عن العالم الحقيقي، ويستمر المريض بالاعتقاد في صحة الوهم رغم تناقض الأدلة. وغالبا ما ينتهي مصير الواهم النفسي للسرايا الصفراء أو لغرب أم درمان.

أمين حسن عمر عبد الله