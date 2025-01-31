ام روابة عروس النيم : مفتاح مرحلة..

فى ابريل 2024م وصل الفريق اول شمس الدين كباشي مساعد القائد العام للقوات المسلحة إلى مدينة تندلتى لوداع متحرك الصياد ، كان ذلك ضمن ثلاث متحرك خارج الخرطوم ، متحرك الفاو إلى مدنى ومتحرك الدمازين وسنار إلى جنوب الجزيرة ، بالإضافة إلى مناورات اخرى فى شمال النيل الأبيض والمناقل..

كان هدف المتحرك وما زال ، فك الحصار عن مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان ذات الرمزية السياسية والوطنية ، ثم الانفتاح غرباً وتأمين الطريق إلى كادوقلي..

واليوم بفضل الله دخل الجيش إلى ام روابة ، حيث ظل لفترة طويلة فى ود عشان وقبل أيام وصل إلى ام خيرين ، ومع انفتاح متحرك الشهيد المصري من ابوجبيهة والعباسية والذي لعب دوراً كبيراً فى تحرير المدينة من خلال إحباط محاولات المليشيا الإلتفاف ، ووصوله إلى طوطاج صباح اليوم ثم تمشيط جنوب السكة حديد لم يكن أمام بقايا المليشيا سوى الهروب..

ومنطقة ام روابة تعتبر ثالث أو رابع المناطق حاولت المليشيا وداعميها (بناء حاضنة اجتماعية) ، وكلها سقطت بعد انضمام كيكل إلى الجيش ومقتل البيشي وهزيمة قواته فى الدندر

والسوكي وجبل موية ، فقد انضم عدد غير قليل من ابناء المنطقة إلى المليشيا وفى ديسمبر الماضي تم القبض فى تندلتي على العمدة (ح . ي) من الذين اعلنوا دعمهم للمليشيا..

وعانت اغلب المناطق شمال وغربها ام روابة من انتهاكات وتجاوزات مليشيا الدعم السريع ، وخاصة قدامى العسكريين ، وقد اشتهرت بعض المناطق مثل ود عشانا بمحبة الخدمة العسكرية ، ومن المعلوم أن الفريق اول عبدالماجد حامد خليل وزير الدفاع الاسبق من ام روابة ، كما أن الجوامعة الذين يمثلون غالبية سكان المدينة ساندوا المهدية وحرروا بارا وشارك الفكى المنا فى محاصرة الأبيض ، ولهم فى الخدمة العسكرية خلفية .

وتحرير ام روابة (عروس النيم) خطوة مهمة فى العرف العسكري ، فهى ملتقي طرق إلى الأبيض ونقطة وصل إلى جنوب كردفان مروراً بالعباسية تقلي ووصولاً إلى أبو جبيهه.. وقد لعب متحرك الشهيد المصري القادم من هناك دوراً فاعلاً فى تحرير ام روابة..

فى مايو 2024م تعرضت مليشيا الدعم السريع لضربة قاصمة بمقتل قائدهم فى ام روابة عبدالمنعم شيريا ، وفقدت عنصر قوة الحاضنة الاجتماعية جنوب كردفان (ابناء الحوازمة) ، وتزعزعت القيادة ما بين حسين برشم الذى اصيب فى ديسمبر 2024م ، واشتهر منهم حسن رابح من قري غرب ام روابة والذى اتهم بارتكاب الكثير من الجرائم فى قرى الجوامعة ، والمليشيا وقادتها كلهم اجرام..

وكانت المراصد الوطنية والحقوقية قد دونت تجاوزات المليشيا فى مجازر متعددة بالمنطقة فى ام دم والجرارى (ديسمبر 2024م) وفى الغبشة وود عشانا وحمرة الوز وفنقوية وام صميمة حيث قتل فى يوليو 2024م اكثر من 70 مواطناً كانوا فى طريقهم للأسواق ، وقس على ذلك عمليات النهب والسلب..

تحرير ام روابة ، هو خطوة مهمة ونقلة كبري فى حرب الكرامة ، وباذن تتحرك الرهد وصولاً إلى الأبيض ، وتتشكل بذلك جبهة عسكرية ذات إمتداد واسع فى خطة التحرير..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق علي