تقدم وفك الارتباط !!

قررت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة بـ”تقدم” رسميا فك الارتباط عن المؤيدين لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذه المرة حسبوها صح لان الدعم السريع ليس له مكان يسيطرون عليه بمعناه الصحيح، وإنما هو انتشار مؤقت وسيتم تحرير كل شبر من ارض الوطن، وحينه ستكون الحكومة الموازية مجرد بقايا متمردين على الدولة وسيتعامل افرادها وفقا لذلك.

جماعة (تقدم) عندما وقعوا اتفاقا مع الدعم السريع لم يحسبوها حسابا دقيقا وساووا بين ميليشيا لا تتعدي عمرها اكثر من ١٠ سنوات مع جيش بلد عمره مائة عام حافل بالتجارب والخبرات، واعتقدوا في البداية ان الميليشيا سيحقق لهم مرادهم.

ومن ابرز الداعمين لتشكيل حكومة موازية وتم فك الارتباط معهم حسب ما جاء في قناة العربية هم: الجبهة الثورية ومكوناتها أبرزها، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالى برئاسة الهادي إدريس، تجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، حركة العدل والمساوة برئاسة سليمان صندل ، ومن الشخصيات العامة، محمد حسن التعايشي، ونصر الدين عبد الباري ومفرح.

ومن المتوقع ان صدق الخبر ان يكون هنالك انشقاق كبير داخل تقدم، ونتمنى أن يفكوا الارتباط ايضا عن الميليشيا نفسها ويتبرأوا من وثيقتهم التي وقعوها مع المتمرد حميدتي وينحازوا للشعب الذي اجرم الميليشيا وحواضنهم السياسية في حقه اجراما لن ينساه الشعب لسنوات.

د. عنتر حسن