• ■ سيكتب التاريخ أنّ هذه الثُّلّة من قادة الجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة قد كسرت أخطر وأقوي مؤامرة لاختطاف الدولة السودانية في تاريخها علي مر العصور ..

• ■ لقد راهنت هذه المجموعة من الضباط الشجعان علي إيمانها بالله أولاً ويقينها الراسخ أنّ النصر حليفها في ختام الرحلة وإن تطاول ليل الإبتلاء وإدلهمّت الخطوب والمحن ..



• ■ أدارت هذه المجموعة من الضباط الأبطال يوميات الحرب بثبات انفعالي وعقلية صبر استراتيجي قلّ نظيره في تاريخ الجيوش المعاصرة ..

• ■ فتّتّ قادة الجيش السوداني صخرة التمرد الصمّاء بعقلية عناد شجاعة ووثّابة عِمادها قناعة لا تتزعزع أن الجنجويد سيندحرون وأنّ أمتنَا ستنتصر علي عدوها الظاهر والباطن ومن شايعه من العملاء والخونة .. وكلاب الصيد ..

• ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد