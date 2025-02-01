رأي ومقالات
🔹 نعى قائد التمرد نفسه ومليشيته وهو يخطرف ويهذي على مسرح السخرية
🔹بظهوره البائس ملتفحاً شاله يبحث به عن بعض دِفء من برد الهزيمة القاسي..
🔹نعى قائد التمرد نفسه ومليشيته وهو يخطرف ويهذي على مسرح السخرية..
🔹الرجل الشبح في يوم الغدر توعد قائد الجيش بأن يسلم أو يستلم واليوم نمنحه ذات الخيار أما أن تسلم أو نستلمك ومعها أوفر آخر أن تختار كيف تموت..
🔸قال المولى في محكم تنزيله ﴿ فَقَدۡ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسۡتَطِيعُونَ صَرۡفٗا وَلَا نَصۡرٗاۚ وَمَن يَظۡلِم مِّنكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابٗا كَبِيرٗا ﴾..
#ام_وضاح