فاصل كوميدي جديد قدمه الهالك في خطاب رفع الروح المعنوية المنهارة

فاصل كوميدي جديد قدمه الهالك اليوم في خطاب رفع الروح المعنوية المنهارة. نفس اللغة والوعيد والتلاعب بخراف الحظيرة، حاول تصوير الهزيمة باعتبارها انتصارات، وطالبهم بعدم التركيز على تقدم الجيش، ثم ردد كلمة الامتيازات، التي لا يفهم معناها، عامل فيها مثقف يساري، ولأنه لم يجد ما يقوله هرب إلى قصص الكنابي الميتة والجنوبيين، وبينما جنوده في انتظار تعليمات الخطة ب التي تحدث عنها المرة الفائتة تجاهلها وحدثهم هذه المرة عن الشّرَك الذي سوف يقبض وطالبهم بالتحصين والوضوء لطرد النجاسة منهم، على ما يبدو، ولم ينسى أن ياتي بسيرة علي كرتي وأسامة عبد الله.

يا له من روبوت ظريف جاءوا به من بلاد بعيدة ليضحك ربّات الحداد البواكيا

عزمي عبد الرازق