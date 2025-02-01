القتال خلف البرهان – لماذا ؟

*في أحدث الكلمات قال الدكتور جبريل ابراهيم أن قواته تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة وأنها لن تعود إليه -عدل ومساواة-وما يجري اليوم بداية للترتيبات الأمنية وبكلمات مشابهة قال طلحة المصباح أن قوات البراء سوف تضع السلاح وتخلع الكاكي بعد الحرب وكلها وغيرها من كلمات وقوات تكشف حقيقة واحدة وهى أننا جميعا في هذه المعركة جيش واحد وخلف قائد واحد وهذا من أهم أشراط إكمال الإنتصار في المعركة الجارية*

*نعم كل السودانيين اليوم جيش واحد من القوات المسلحة والقوة المشتركة والمخابرات والبراؤون والشرطة بكل تشكيلاتها والدراعة والمقاومة المستنفرة ومعهم كل داعم بما استطاع للدفاع عن وجود هذا البلد وكل هؤلاء واؤلئك خلف القيادة الواحدة والمنعقدة اليوم للفريق أول البرهان القائد العام للجيش*

*نعم قد توجد -ملاحيظ- هنا وهناك ولكن حتى هذى الملاحيظ تتم معالجتها داخل مؤسسة الجيش الواحد للشعب الواحد وهذه كما قال الدكتور جبريل ابراهيم بداية الترتيبات الأمنية والعبرة بالنهاية عندما يستوى بنيان هذا الجيش الواحد للشعب الواحد*

*اليوم لا صوت يعلو صوت المعركة التي محطاتها سنجة ومدنى وبحري وام روابة ولن تكون نهايتها إلا في الجنينة*

*انها معركة الكرامة التى يتم فيها القضاء الكامل على المليشيا عسكريا أو أن تضع السلاح صاغرة كما قال القائد البرهان في القيادة العامة مؤخرا وحتى هذا الاستسلام لا يعفى الحق الخاص للناس أو يعنى عودتها للعمل العام بأي شكل من الأشكال*

*جيش واحد إذا لشعب واحد خلف قائد واحد ولمعركة فاصلة لا يكون بعدها للدعامة في حياتنا وجود*

*بكرى المدنى*