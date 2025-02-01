ما الذي فعله اسامة عبد الله و علي كرتي و احمد هارون بحميدتي ؟

لا يخلوا خطاب له من ذكرهم و شتمهم و تهديدهم دون ان يشير إلي ما يأخذه عليهم حتي يكن لهم هذا الحقد الكبير ؟

لا يخلوا خطاب له ايضا من الإشارة إلي الرئيس البرهان .

واضح ان هنالك ( طق نضيف منهم ) يصيبه بهذه الهلوسة التي إكتنفت خطابه امس . ذلك الخطاب الذي لم يخلوا من الكذب و التهديد الأجوف الذي سكن قلبه و عقله الواهي .

أباس حديث لقائد تخرج من بين طياته روح الهزيمة التي تدفعه للإقرار بتقدم الجيش و إستيلائه علي مدني و الجيلي و القيادة العامة .

وعود يطلقها و ليس لها من اساس تقوم عليه .

لم يستطع الرجل ان يحتل منطقة إلا بالخيانة فقد كان مؤتمنا علي المصفاة و القصر الجمهوري و الإذاعة و سلاح المظلات و غيرها من المواقع و لم يفعل غير ان يتحول من حارس لمحتل .

مخجل ان يتحدث حميدتي عن الإمتيازات و سرقة الأموال و هو الذي رضع من ثدي خيانة الأمانة و نهب المال العام .

مخجل ان يتحدث حميدتي عن قتل ابناء جنوب السودان و يقول انه ليس جديدا و ابشع عمليات قتلهم وقعت من قبيلته و في رئاستها الضعين عندما احرق رجالهم قطار اويل بكل من فيه من رجال و نساء و اطفال

اغفل قائد التمرد الحديث عن جلحة و ذلك خوفا من الإعتراف بأنهم صفوه و غدروا به .

لم يتحدث عن مقتل قائد كبير له مثل جلحة و هو يتخلي عن رمزيتهم القتالية القبلية و بدلا من لبس الكدمول ظهر امس بشال و صدره و كتفيه خلوا من كل العلامات العسكرية .

احرج قواته و إعلامه بإقراره بالهزائم و قتل جلحة و قد دابوا علي إنكار كل ذلك .

خطاب حميدتي دلالة قوية عن نهاية التمرد و سقوط حلم دولة العطاوة و حكم اسرة دقلو للسودان .

غربال حميدتي الذي قال به امس لا تخرج من تصفيته إلا الهزيمة و الكذب و التهديد الأجوف

.راشد عبد الرحيم*

